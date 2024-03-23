Hakan Fidan anlattı: Murat Kurum neden İBB Başkanı olmalı?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un çalışkanlığını ve neden İBB Başkanlığına seçilmesi gerektiğini anlattı