Video Haber Hakan Fidan anlattı: Murat Kurum neden İBB Başkanı olmalı?
Hakan Fidan anlattı: Murat Kurum neden İBB Başkanı olmalı?

Hakan Fidan anlattı: Murat Kurum neden İBB Başkanı olmalı?

23.03.2024 | 01:55

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un çalışkanlığını ve neden İBB Başkanlığına seçilmesi gerektiğini anlattı

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