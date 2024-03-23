Hakan Fidan anlattı: Murat Kurum neden İBB Başkanı olmalı?
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un çalışkanlığını ve neden İBB Başkanlığına seçilmesi gerektiğini anlattı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:50
Hakan Fidan anlattı: Murat Kurum neden İBB Başkanı olmalı? 23.03.2024 | 01:55
00:11
00:45
Hamza Dağ, Özgür Özel ve Cemil Tugay'a el salladı | VİDEOHABER 22.03.2024 | 21:54
37:52
00:13
Canan Kaftancıoğlu Savcılığa geldi | Video 22.03.2024 | 15:10
00:44
14 ilde "Sibergöz-28" operasyonu: 34 gözaltı | Video 22.03.2024 | 14:52
00:18
00:16
SON DAKİKA! CHP'deki para kulelerinin yeni görüntüleri | Video 22.03.2024 | 14:18
01:30
CHP Bornova karıştı! "Yağmur gibi adam alıyor" | Video 22.03.2024 | 12:59
04:48
Melih Altınok | Kılıçdaroğlu'ndan para sayma görüntülerine 'yorumsuz' yorumu 22.03.2024 | 12:47
05:13
Burhanettin Duran | Son haftaya giderken kampanyaların hali 22.03.2024 | 12:45
03:38
Hilal Kaplan | İstanbul'un 6 Şubat'ı ve İmamoğlu 22.03.2024 | 12:42
23:53
Gemlik’in vitrini yenileniyor | Video 22.03.2024 | 10:43
00:28
01:41
Özgür Özel, gazeteci Deniz Zeyrek ile canlı yayında tartıştı | Video 22.03.2024 | 09:33
04:10
CHP'deki kirli para skandalı ilçelere sıçradı | Video 22.03.2024 | 09:12
00:19
32:10
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Kilis’te önemli açıklamalar! 21.03.2024 | 18:51
01:07
MSB o görüntüleri paylaştı: 39 terör hedefi işte böyle vuruldu! 21.03.2024 | 18:48
04:38
Salih Tuna | Dıştan Türk içten Schlumberger 21.03.2024 | 16:20