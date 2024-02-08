Halk TV yorumcusu İbrahim Kahveci haddini aştı! Canlı yayında AK Partililere hakaret etti
CHP'nin fonladığı Halk TV'de yine büyük bir skandala imza atıldı. Halk TV'de yorumculuk yapan İbrahim Kahveci, AK Partililere hakarette bulundu. Haddini aşan Kahveci, AK Partililere "Koyun sürüsüne dönmüşler" şeklinde çirkin ifadeler kullandı.
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