HDP'li Mithat Sancar'dan skandal çağrı! Öcalan'a özgürlük istedi | Video
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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar teröristbaşı Abdullah Öcalan için "İmralı'daki tecrit mutlaka sona ermelidir" dedi. Mithat Sancar'ın bu skandal çağrısı, büyük tepki çekti.