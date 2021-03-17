İletişim Başkanı Altun: Yurtta sulh, cihanda sulh' ifadesini 'ağzımızın tadı bozulmasın' diye anlayanlarla mücadele ediyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) tarafından Bişkek’te düzenlenen "Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği” konulu sempozyumun açılışına bir video mesaj gönderdi. Altun, "'Yurtta sulh, cihanda sulh' ifadesinden, 'Aman ağzımızın tadı bozulmasın' diye dış politika yapmayı anlayan, gerçeklerden tamamen kopuk bir zihniyetle mücadele ediyoruz" dedi.