İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Bakan Kacır'la görüştü! Uzaydaki ilk deneyimlerini anlattı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzaydan ikinci bağlantısını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile gerçekleştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır "Uzay çalışmaları uluslararası iş birliklerinin de öncüsü oluyor. Milli Uzay programımızın hedeflerine ulaşmada uluslararası iş birliğinin önemine her daim vurgu yapıyoruz." dedi. Gezeravcı ise uzaydaki koşulları anlatırken "Günlük işlerimize toplantı yaparak başlıyoruz. Toplantının hemen ardından görevlere başlıyoruz." ifadelerini kullandı. Sahip olduğu tüm eğitim birikimini ve kabiliyetleri devlete borçlu olduğunu söyleyen Gezeravcı "Milletime hizmet edebilmenin mutluluk ve gururunu yaşıyorum." diye ekledi.