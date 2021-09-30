Video Haber “İmamoğlu, 16 milyonu “çalışan personeli” olarak görüyormuş!” | Video
“İmamoğlu, 16 milyonu “çalışan personeli” olarak görüyormuş!” | Video

“İmamoğlu, 16 milyonu “çalışan personeli” olarak görüyormuş!” | Video

30.09.2021 | 17:44

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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB’de işten çıkartılanların sayısının 13 bin 312 kişiyi bulduğunu belirterek işe alınan CHP yandaşı partililerin sayısının 44 bin 995 kişiye ulaştığını açıklamıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kadrolaşma iddialarına cevap olarak “Bizim 16 milyon çalışanımız var" ifadelerini kullandı. Göksu, İmamoğlu’nun bu açıklamasını değerlendirerek “Meğer İBB Başkanı 16 milyonu “çalışan personeli” olarak görüyormuş” dedi. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas “İmamoğlu, otobüs itiyor diye vatandaşı personeli sanıyor” cümlelerini kullanırken, Ümraniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer “Neydi slogan? İstanbul senin... Hizmet istiyorsan; kendin çalış!” yorumunda bulundu.

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