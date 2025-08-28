İstanbul’da 10 ilçede suç çetelerine eş zamanlı operasyon düzenlendi: 29 şüpheli yakalandı | Video
İstanbul’da tehdit, yağma ve kurşunlama olaylarına karışan suç çetelerine yönelik 10 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda, çok sayıda silah ele geçirilirken, mühimmatlar Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sergilendi. Sergide açıklama yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Eski nesil, yeni nesil fark etmeksizin tüm suç grupları ile mücadelelerimizi kararlılık ile sürdürüyoruz" diye konuştu.
29 ŞÜPHELİDEN 13'Ü TUTUKLANDI
Yapılan aramalarda, 17 adet tabanca, 225 adet fişek, 2 adet kask, 2 adet mont, 1 adet çelik yelek, 23 bin 400 lira ve 200 Euro nakit para ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, 13 şahıs hakkındaki işlemler devam ediyor.
SUÇ UNSURLARI SERGİLENDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ele geçirilen suç unsurları, silahlar, mühimmat ve diğer suç delilleri sergilendi.
"HUZURLU VE GÜVENLİ BİR İSTANBUL İÇİN 7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞIYORUZ"
Basın açıklaması yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Asayiş Şube Müdürlüğümüzce son 10 gün içerisinde 10 ilçemizde tehdit, yağma ve kurşunlama olaylarına karışan motosikletli suç çetelerine yapılan operasyonlar kapsamında 29 şahıs gözaltına alınmış, 16 şahıs tutuklanmış, 13 şahıs ile ilgili adli işlemler devam etmektedir. Operasyonlar sonucunda, 1 adet çelik yelek, 17 adet tabanca ele geçirmiştir. Eski nesil, yeni nesil fark etmeksizin tüm suç grupları ile mücadelelerimizi kararlılık ile sürdürüyoruz. Dün Organize Suçla Şube Müdürlüğümüzün başarılı çalışmalarını paylaştık, bugün de Asayiş Şube Müdürlüğümüzdeyiz. Arkadaşlarımızla huzurlu ve güvenli bir İstanbul için 7 gün 24 saat çalışıyoruz" diye konuştu.
