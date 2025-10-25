Video Haber İstanbul’da narkotik operasyonu: 381 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 10 şüpheli yakalandı | Viswo
İstanbul’da narkotik operasyonu: 381 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 10 şüpheli yakalandı | Viswo

25.10.2025 | 10:40

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz hafta İstanbul genelinde icra edilen narkotik operasyonlarında, 10 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Operasyonlar 381 kilogram metamfetamin olmak üzere yüklü miktarda uyuşturucu ve uyuşturucu üretiminde kullanılan ham maddelerin ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Büyükçekmece, Fatih, Bağcılar, Sultangazi ve Beylikdüzü ilçelerinde geçen hafta düzenlenen operasyonlarımızda 10 şüpheliyi yakaladık. Operasyonlarımızla; 381 kg metamfetamin, 1 milyon 85 bin adet uyuşturucu hap, 142 kg ham madde (14 ton bonzai üretilebilecek miktarda), 203,5 kg kimyasal katkıyı ele geçirerek insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
