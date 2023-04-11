Video Haber İşte AK Parti’nin yeni seçim şarkısı: Söyle! | Video
İşte AK Parti’nin yeni seçim şarkısı: Söyle! | Video

İşte AK Parti’nin yeni seçim şarkısı: Söyle! | Video

11.04.2023 | 15:30

AK Parti’nin seçim beyannamesinin açıklandığı ve aday tanıtımının yapıldığı toplantıda AK Parti’nin yeni şarkısı şarkıcı Yücel Arzen ve ekibi tarafından ilk defa söylendi. Yücel Arzen program öncesi A Haber’e yaptığı açıklamada şarkının Kuvayi Milliye ruhu taşıdığını söylemişti...

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