İşte AK Parti’nin yeni seçim şarkısı: Söyle! | Video

AK Parti’nin seçim beyannamesinin açıklandığı ve aday tanıtımının yapıldığı toplantıda AK Parti’nin yeni şarkısı şarkıcı Yücel Arzen ve ekibi tarafından ilk defa söylendi. Yücel Arzen program öncesi A Haber’e yaptığı açıklamada şarkının Kuvayi Milliye ruhu taşıdığını söylemişti...