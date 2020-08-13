İşte büyük beğeni alan "AK Parti'nin 19. yılı" filmi | Video
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AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 2001 yılında siyaset sahnesine adım attı. Geride kalan 19 yılda büyük başarılara imza atan AK Parti'nin 19. yaşı Ankara'da kutlanıyor. AK Parti'nin 19 yılını anlatan film ise büyük beğeni aldı.