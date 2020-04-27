İşte CHP'nin 4 yalanı ve 4 gerçek | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP zihniyetinin son dönemdeki yalan siyasetinden örnekler vererek "Yatırımları hizmete kazandırarak Türkiye'yi büyük kısır döngüden çıkarttık. Salgın sonrası Türkiye'nin en büyük kazançlarından birinin de ülkeye ve millete hiçbir katkısı bulunmayan yalancı, iftiracı siyaset anlayışının tamamen tasfiye olacağına inanıyoruz." açıklamasında bulundu.