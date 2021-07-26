Video Haber İtalya'nın Sardinya Adası'ndaki yangın nedeniyle 1500'den fazla kişi tahliye edildi | Video

İtalya'nın Sardinya Adası'ndaki yangın nedeniyle 1500'den fazla kişi tahliye edildi | Video

İtalya'nın Sardinya Adası'ndaki yangın nedeniyle 1500'den fazla kişi tahliye edildi | Video
26.07.2021 | 00:52

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İtalya'nın batısındaki Sardinya Adası'nda dünden bu yana devam eden orman yangını nedeniyle 1500'ü aşkın kişinin tahliye edildiği bildirildi.

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