Video Haber İYİ Parti'de adaylar ne zaman açıklanacak? İmamoğlu-Özel gerilimi çözüldü mü? | Video
İYİ Parti'de adaylar ne zaman açıklanacak? İmamoğlu-Özel gerilimi çözüldü mü? | Video

İYİ Parti'de adaylar ne zaman açıklanacak? İmamoğlu-Özel gerilimi çözüldü mü? | Video

08.01.2024 | 16:52

İYİ Parti'de adaylar ne zaman açıklanacak? İmamoğlu-Özel gerilimi çözüldü mü? A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş gelişmeleri aktardı.

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