İYİ Partili Ümit Özdağ, partisinin 31 Mart yerel seçimlerde HDP ile yaptığı örtülü ittifakı anlattı | Video

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin 31 Mart yerel seçimlerde HDP ile yaptığı örtülü ittifakı anlattı. Özdağ: “Iğdır’da en son HDP kazandığı zaman ‘Kürdistan’ın sınırları buraya dayandı’ açıklamasını yapmışlardı. (31 Mart 2019 yerel seçimi) Seçim içerisinde genel başkanı (İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i üç kez aradım ve dedim ki; ‘Kars’ı biz (İYİ Parti) kazanamıyoruz ama MHP’de kaybediyor.’ Üç kez. Bütün Kars’ta biz (İYİ Parti) 900 oy aldık, bin 200 oyla da MHP kaybetti.”