Kahraman ilan edilen Milli Kayakçı Sıla Kara Slovenya'da teleferikten düşen çocuğu kurtardığı o anları anlattı

Milli kayakçı Sıla Kara (19), Slovenya'da düzenlenen yarışmada final öncesi bindiği teleferikte düşmek üzere olan 12 yaşındaki Slovenyalı çocuğu, son anda kayaklarını uzatarak kurtardı. Krvavec halkı tarafından 'kahraman' ilan edilerek madalya ile ödüllendirilen milli sporcu Kara, "Ben insanlık görevimi yaptım" dedi.