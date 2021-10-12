Video Haber Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında skandala imza attı: Demirtaş'a özgürlük istedi, PKK demeden terörü kınadı | Video
Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında skandala imza attı: Demirtaş'a özgürlük istedi, PKK demeden terörü kınadı | Video

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında skandala imza attı: Demirtaş'a özgürlük istedi, PKK demeden terörü kınadı | Video

12.10.2021 | 21:13

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında skandal ifadeler kullandı. Bölücü terör örgütü PKK'nın adını anmadan terörü kınayan CHP lideri, terör soruşturmalarından hapiste yatan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın masum olduğunu savundu. Kılıçdaroğlu, "Masum insanların hapishanelerde kinle tutulmasını istemiyoruz. Osman Kavala neden hapiste? Selahattin Demirtaş neden hapiste?" dedi.

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