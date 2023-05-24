Kılıçdaroğlu'na destek veren Ümit Özdağ'ın o sözleri akıllarda "Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş başlar" | Video

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2. tur öncesi 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile 'ittifak' için görüştü. Özdağ,dün yaptığı açıklamada sürecin olumlu ilerlediğine vurgu yaparak mutabakat metni üzerinde çalıştıklarını ifade etmişti. Bugün yapılan açıklamayla da ittifak resmileşmiş oldu. Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek kararını açıklarken akıllara ise Özdağ'ın 'Kılıçdaroğlu kazanırsa Türkiye iç savaşı başlar' sözleri geldi.