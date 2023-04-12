Kılıçdaroğlu’na HDP’li dostlarından gözdağı: "Kandil'le müzakereye mecbur" | Video

HDP'nin yedeği olan Yeşil Sol'un adaylarından Cengiz Çandar, Kılıçdaroğlu'nun Kandil'e müzakere etmeye ve anayasayı değiştirmeye mecbur olduğunu söyledi. Cengiz Çandar'ın "Kılıçdaroğlu ittifakın diyetini ödemeli" algısıyla yaptığı açıklamaların etkileri sürerken topa bölücü Yeşil Sol'un bir başka adayı Hasan Cemal girdi. PKK ile ağız birliği yaparak olmayan Kürt sorununu varmış gibi gösteren Cemal, "Elbette barış ve demokrasi, elbette adalet ve özgürlük var. Elbette hapisteki bütün tutsakların salınması var. Elbette insanları yeniden ekmeğe kavuşturmak var. Türkiye bir krizler ülkesi haline gelmiş durumda. Bu krizler ülkesinde her şeyi yeni baştan inşa etmek zorundayız" dedi..