Video Haber Kolonya içen şahıs hastanelik oldu
Kolonya içen şahıs hastanelik oldu

Kolonya içen şahıs hastanelik oldu

14.12.2023 | 21:24

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kolonya içen bir kişi rahatsızlanarak hastanelik oldu.

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