Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Mehmetçiğin iftar yemeğine katıldı
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesi altında görev yapan Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından düzenlenen geleneksel iftar yemeğine katılarak, Mehmetçikle bir araya geldi.
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