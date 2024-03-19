Video Haber Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Mehmetçiğin iftar yemeğine katıldı
Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Mehmetçiğin iftar yemeğine katıldı

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Mehmetçiğin iftar yemeğine katıldı

19.03.2024 | 22:05

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesi altında görev yapan Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından düzenlenen geleneksel iftar yemeğine katılarak, Mehmetçikle bir araya geldi.

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