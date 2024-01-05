Mecburi iniş yapan uçak firmasının sahibi konuştu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir eğitim uçağı tarlaya mecburi iniş yaptı. Olay yerine gelen uçak firmasının sahibi Ferdi Tercanlıoğlu, “Pilotun durumu iyi, kontrol için hastaneye kaldırıldı” dedi.