Video Haber Mecburi iniş yapan uçak firmasının sahibi konuştu
Mecburi iniş yapan uçak firmasının sahibi konuştu

Mecburi iniş yapan uçak firmasının sahibi konuştu

05.01.2024 | 18:15

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir eğitim uçağı tarlaya mecburi iniş yaptı. Olay yerine gelen uçak firmasının sahibi Ferdi Tercanlıoğlu, “Pilotun durumu iyi, kontrol için hastaneye kaldırıldı” dedi.

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