Mehmet Ali Çelebi’den 6'lı masaya zehir zemberek sözler: "İşte bu yüzden Cumhur İttifakı dedim..." | Video
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Eski CHP'li Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi Cumhur İttifakının ülkeyi milli istikamette daha net ve tutarlı götüreceğine inandığını söyledi. Mecliste düzenlediği basın toplantısında 6'lı masayı eleştiren Çelebi "O masada Abdullah Gül'de var" dedi.