Mercedes'i bırakıp Türkiye'ye geldi... Bilişim Vadisi'nde kendi projesini yapıyor | Video

Almanya Stuttgart'a doğan ve orada Makine Mühendisliği okuyup Mercedes'te işe başlayan Uluhan, "Mercedes'in ilk yüzde yüz elektrikli olan model serisinde proje yöneticiliğini yaptım. Eş zamanlı olarak inovasyon ve teknoloji yönetmenliğinde yüksek lisans yaptım. Yüksek lisansı ve projeyi başarıyla bitirince Mercedes'in küçük ve orta kasalı araçlarının direktörünün asistanı olarak seçildim 23 yaşında. Aynı zamanda doktoraya başlamıştım. Arkadaşlarımızla bir şirket kurup bu çalışmaları ticarileştirmek istedik. Bilişim Vadisi'nin hızlandırma programına katıldık ve bilişim vadisinden Temmuz 2021'de davet aldık. Başvuruları yaptık, 3 aylık bir deney sürecinden sonra projemize onay verildi ve ülkemize geldik." dedi.