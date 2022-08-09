Video Haber Mercedes'i bırakıp Türkiye'ye geldi... Bilişim Vadisi'nde kendi projesini yapıyor | Video
Mercedes'i bırakıp Türkiye'ye geldi... Bilişim Vadisi'nde kendi projesini yapıyor | Video

Mercedes'i bırakıp Türkiye'ye geldi... Bilişim Vadisi'nde kendi projesini yapıyor | Video

09.08.2022 | 19:31

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mercedes’i bırakıp Türkiye’ye geldi... Bilişim Vadisi’nde kendi projesini yapıyor | Video 04:35
Mercedes'i bırakıp Türkiye'ye geldi... Bilişim Vadisi'nde kendi projesini yapıyor | Video 09.08.2022 | 19:31
Meksika’da Howard Kasırgası alarmı | Video 00:57
Meksika’da Howard Kasırgası alarmı | Video 09.08.2022 | 19:32
Kırım’da Rus askeri hava üssünde patlama | Video 01:25
Kırım'da Rus askeri hava üssünde patlama | Video 09.08.2022 | 18:34
İşte Türkiye’nin dev adımının hikayesi: Enerjide milli dönem Berat Albayrak’ın o konuşması ile başladı... | Video 05:08
İşte Türkiye’nin dev adımının hikayesi: Enerjide milli dönem Berat Albayrak'ın o konuşması ile başladı... | Video 09.08.2022 | 18:14
Türkiye’nin sondaj gemileri | Video 01:52
Türkiye’nin sondaj gemileri | Video 09.08.2022 | 18:14
Küfürbazın şahidi Canan Kaftancıoğlu çıktı! CHP’li yöneticinin oğlu Berkan Oral’dan pes dedirten açıklama | Video 00:14
Küfürbazın şahidi Canan Kaftancıoğlu çıktı! CHP'li yöneticinin oğlu Berkan Oral'dan pes dedirten açıklama | Video 09.08.2022 | 17:54
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan tarihi günde tarihi mesajlar! Abdülhamid Han’ın görev yerini açıkladı | Video 20:22
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan tarihi günde tarihi mesajlar! Abdülhamid Han'ın görev yerini açıkladı | Video 09.08.2022 | 15:20
Bakan Dönmez, Abdülhamid Han sondaj gemisini ilk görev yerine uğurlama töreninde konuştu | Video 06:59
Bakan Dönmez, Abdülhamid Han sondaj gemisini ilk görev yerine uğurlama töreninde konuştu | Video 09.08.2022 | 15:18
Başkan Erdoğan’dan ’Fiyatları düşürün’ talimatı | Video 02:00
Başkan Erdoğan'dan 'Fiyatları düşürün' talimatı | Video 09.08.2022 | 13:06
Salih Tuna | Kafayı taktığım 3 AKP’li 03:06
Salih Tuna | Kafayı taktığım 3 AKP'li 09.08.2022 | 12:42
Burhanettin Duran | Karışık zihinlere 13. Büyükelçiler Konferansı’ndan beş mesaj 03:48
Burhanettin Duran | Karışık zihinlere 13. Büyükelçiler Konferansı'ndan beş mesaj 09.08.2022 | 12:40
Mehmet Barlas | Magandalar sosyal yaşamı kirletiyor 01:57
Mehmet Barlas | Magandalar sosyal yaşamı kirletiyor 09.08.2022 | 12:37
Mahmut Övür | Süpriz aday Abdullah Gül mü? 03:46
Mahmut Övür | Süpriz aday Abdullah Gül mü? 09.08.2022 | 12:34
Son Dakika: MİT’ten Gara’da nokta operasyon! Biri üst düzey 7 terörist öldürüldü | Video 01:08
Son Dakika: MİT'ten Gara'da nokta operasyon! Biri üst düzey 7 terörist öldürüldü | Video 09.08.2022 | 12:04
SON DAKİKA: Bakan Akar’dan olası Suriye harekatı mesajı! Terörist neredeyse bizim hedefimiz orası | Video 23:50
SON DAKİKA: Bakan Akar'dan olası Suriye harekatı mesajı! "Terörist neredeyse bizim hedefimiz orası" | Video 09.08.2022 | 10:30
Ukrayna’dan yola çıkan tahıl yüklü iki gemi ‘Glory’ ve ‘Riva Wind’ İstanbul Boğaz’ından geçti | Video 02:20
Ukrayna’dan yola çıkan tahıl yüklü iki gemi ‘Glory’ ve ‘Riva Wind’ İstanbul Boğaz’ından geçti | Video 09.08.2022 | 08:56
Son dakika: Başkan Erdoğan, Ankara’da Hüseyin Gazi Cemevi’nde Muharrem ayı iftarına katıldı | Video 01:06
Son dakika: Başkan Erdoğan, Ankara'da Hüseyin Gazi Cemevi'nde Muharrem ayı iftarına katıldı | Video 08.08.2022 | 23:19
Küba’daki ham petrol depolama tesisinde 1 yakıt tankı daha patladı: 3 yaralı | Video 01:47
Küba’daki ham petrol depolama tesisinde 1 yakıt tankı daha patladı: 3 yaralı | Video 08.08.2022 | 23:16
Son dakika: Başkan Erdoğan, Ankara’da Hüseyin Gazi Cemevi’nde Muharrem ayı iftarına katıldı | Video 01:40
Son dakika: Başkan Erdoğan, Ankara'da Hüseyin Gazi Cemevi'nde Muharrem ayı iftarına katıldı | Video 08.08.2022 | 21:57
Ukrayna’dan hareket eden tahıl yüklü ‘GLORY’ isimli gemi İstanbul’a ulaştı | Video 02:05
Ukrayna’dan hareket eden tahıl yüklü ‘GLORY’ isimli gemi İstanbul’a ulaştı | Video 08.08.2022 | 20:50

Almanya Stuttgart'a doğan ve orada Makine Mühendisliği okuyup Mercedes'te işe başlayan Uluhan, "Mercedes'in ilk yüzde yüz elektrikli olan model serisinde proje yöneticiliğini yaptım. Eş zamanlı olarak inovasyon ve teknoloji yönetmenliğinde yüksek lisans yaptım. Yüksek lisansı ve projeyi başarıyla bitirince Mercedes'in küçük ve orta kasalı araçlarının direktörünün asistanı olarak seçildim 23 yaşında. Aynı zamanda doktoraya başlamıştım. Arkadaşlarımızla bir şirket kurup bu çalışmaları ticarileştirmek istedik. Bilişim Vadisi'nin hızlandırma programına katıldık ve bilişim vadisinden Temmuz 2021'de davet aldık. Başvuruları yaptık, 3 aylık bir deney sürecinden sonra projemize onay verildi ve ülkemize geldik." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA