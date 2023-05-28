Video Haber Millet kararını verdi, Türkiye kazandı! CHP Genel Merkezi’nde derin sessizlik hakim... | Video
Millet kararını verdi, Türkiye kazandı! CHP Genel Merkezi’nde derin sessizlik hakim... | Video

Millet kararını verdi, Türkiye kazandı! CHP Genel Merkezi’nde derin sessizlik hakim... | Video

28.05.2023 | 20:16

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu tamamlandı. Millet kararını verdi, Türkiye kazandı. Peki CHP Genel Merkezi’nde neler yaşanıyor? Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman açıklama yapacak? 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçlarının netleşmesi ile CHP Genel Merkezi'nde derin bir sessizlik hakim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde konuşma yapması için getirilen TIR geri götürüldü. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ise hezimet sonrası hiç ortalarda görülmedi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş son gelişmeleri o noktadan aktardı..

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