Milli Savuna Bakanı Güler, Şırnak’a gitti | Video
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile Şırnak’a gitti.
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