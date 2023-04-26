Milli Savunma Bakanı Akar, Yeni Zelanda Savunma Bakanı Little ile görüştü | Video 26.04.2023 | 15:15 Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Yeni Zelanda Savunma Bakanı Andrew Little ile Kayseri’de bir araya geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yeni Zelanda Savunma Bakanı Andrew Little ile 26 Nisan Çarşamba günü bir görüşme gerçekleştirdi. Kayseri'de gerçekleşen ve ikili savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularının ele alındığı görüşmede, Bakan Akar tarafından; İki ülke arasında Çanakkale Savaşları sonrası başlayan dostluğun güçlenerek devam etmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından Yeni Zelanda tarafından sağlanan destek ve gösterilen dayanışmadan dolayı teşekkür edildi ve iki ülke İlişkilerinin gelecekteki dönemde de artarak devam etmesi temennisinde bulunuldu.