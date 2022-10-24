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OTOMATİK OYNAT
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MİT'ten bir nokta operasyon daha! PKK/YPG'li Amed Dorşin etkisiz | Video 24.10.2022 | 10:57
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Başkan Erdoğan, ilk defa oy kullanacak gençlerle bir araya geldi | Video 23.10.2022 | 16:33
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Diyarbakır, Başkan Erdoğan'ı bekliyor | Video 23.10.2022 | 13:20
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İstanbul’da terör örgütü DEAŞ‘a operasyon: 8 gözaltı | Video 23.10.2022 | 10:11
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Almanya’da Türkiye karşıtı konferans | Video 22.10.2022 | 23:11
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Kars’ta feci kaza | Video 22.10.2022 | 20:29
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Denizi kirleten gemiye 795 bin TL ceza | Video 22.10.2022 | 20:13
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SON DAKİKA! Adıyaman’da kaza: 1 ölü, 10 yaralı | Video 22.10.2022 | 19:00
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LGBT dayatmasına karşı ‘Büyük aile yürüyüşü’ | Video 22.10.2022 | 17:53
Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye’de gerçekleştirdiği özel bir operasyonla karargâhı Suriye Şeddade’de bulunan Çavreş Tugayı Sabotaj Taburu Sorumlusu Amed Dorşin kod adlı Eyyüp Yakut’u etkisiz hale getirdi.