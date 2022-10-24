Video Haber MİT'ten bir nokta operasyon daha! PKK/YPG'li Amed Dorşin etkisiz | Video
MİT'ten bir nokta operasyon daha! PKK/YPG'li Amed Dorşin etkisiz | Video

MİT'ten bir nokta operasyon daha! PKK/YPG'li Amed Dorşin etkisiz | Video

24.10.2022 | 10:57

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Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye’de gerçekleştirdiği özel bir operasyonla karargâhı Suriye Şeddade’de bulunan Çavreş Tugayı Sabotaj Taburu Sorumlusu Amed Dorşin kod adlı Eyyüp Yakut’u etkisiz hale getirdi.

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