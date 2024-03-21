Video Haber MİT’ten PKK/KCK’ya Irak’ta nokta operasyon! Barzan Hesenzade etkisiz hale getirildi | Video
MİT’ten PKK/KCK’ya Irak’ta nokta operasyon! Barzan Hesenzade etkisiz hale getirildi | Video

MİT’ten PKK/KCK’ya Irak’ta nokta operasyon! Barzan Hesenzade etkisiz hale getirildi | Video

21.03.2024 | 08:50

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran Gençlik Koordinasyonu sözde sorumlusu Tolhildan Kandil kod Barzan Hesenzade’yi Irak'ın Kandil bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

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PKK/KCK terör örgütü mensuplarını adım adım takip eden MİT, örgütün Doğu Kürdistan Gençlik Koordinasyonu (KCR) Üyesi Barzan Hesenzade'nin Irak/Kandil kırsalındaki yerini tespit etti.

Operasyon için en uygun zamanda düğmeye basıldı. Adım adım takip edilen terörist Hesenzade, nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

CEMİL BAYIK VE DURAN KALKAN İLE İRTİBATLIYDI
Tolhildan Kandil kod Barzan Hesenzade'nin, PKK/KCK Yürütme Komitesi Eş Başkanı Cemil Bayık ile PKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi Abbas kod Duran Kalkan ile irtibatlı olduğu tespit edildi. Cemil Bayık ve Duran Kalkan ile bağlantılı hareket ediyordu. Bu kapsamda PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde bölge gençliğine yönelik örgüt propagandası yaparak örgüte eleman kazandırma faaliyetleri yürütüyordu.

TOLHİLDAN KANDİL KOD BARZAN HESENZADE KİMDİR?
Barzan Hesenzade, 1994 yılında İran'ın Mahabad şehrinde doğdu. İran'da Merivan, Mukriyan ve güneyindeki şehirler ile üniversitelerde gençleri örgütleme ve ideolojik bilinç kazandırma maksatlı faaliyet yürüttü. 2016 yılında İran/Mahabat'dan örgütün kırsal kadrolarına katılım sağlayarak silahlı eğitim aldı.

Bu kapsamda örgütün Ş. Hemin Bekes ve Ş. Ali Çiçek Akademilerinde eğitim gördü. Örgüt bünyesinde Asos, Pencevin ve Kandil alanlarında kadro temini maksatlı gençlik çalışmalarında bulundu.

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