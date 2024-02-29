Video Haber MSB: “ABD tarafından gönderilen ‘Taslak Teklif ve Kabul Mektupları’ Bakanlığımıza ulaşmıştır” | Video
MSB: “ABD tarafından gönderilen ‘Taslak Teklif ve Kabul Mektupları’ Bakanlığımıza ulaşmıştır” | Video

MSB: “ABD tarafından gönderilen ‘Taslak Teklif ve Kabul Mektupları’ Bakanlığımıza ulaşmıştır” | Video

29.02.2024 | 12:27

Milli Savunma Bakanlığı F-16 tedariki ve modernizasyonuna ilişkin “ABD tarafından gönderilen ‘Taslak Teklif ve Kabul Mektupları’ Bakanlığımıza ulaşmıştır” açıklamasında bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığınca basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil; son bir haftada 25 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar 193'ü Irak'ın, 290'ı Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 483 olmuştur" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesine, tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğine vurgu yapan Tuğamiral Zeki Aktürk, diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı'nın FETÖ ile mücadelesinin de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürdüğünü hatırlattı.

"BAHAR KALKANI HAREKâTI'NIN 4'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE AZİZ ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ"
Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi ve Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Tuğamiral Aktürk, "Hudutlarımızın güvenliğini sağlayan, yeni bir göçü önleyerek büyük bir insanlık dramının yaşanmasını engelleyen Bahar Kalkanı Harekâtı'nın 4'üncü yıl dönümünde aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; kahraman gazilerimize sağlıklı ve mutlu ömürler diliyoruz" diye konuştu.

"HUDUTLARIMIZDA; SON BİR HAFTADA YASA DIŞI YOLLARLA GEÇMEYE ÇALIŞAN 101 ŞAHIS YAKALANMIŞTIR"
Tuğamiral Aktürk konuşmasına şöyle devam etti:

"Hudutlarımızda; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 101 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 4'ü terör örgütü mensubudur. 2 bin 384 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı bin 448'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 30 bin 15 olmuştur."

Dost ve kardeş ülkelerle olan tarihi ve kültürel bağlara dikkati çeken Tuğamiral Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadele ve hudut güvenliği ile mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi korumanın yanı sıra; millî meselemiz olan Kıbrıs, 'İki devlet, tek millet' anlayışı ile bir ve beraber olduğumuz Azerbaycan, tarihî ve kültürel bağlarımız olan Balkanlar, dostluk ve kardeşlik ilişkilerimiz bulunan Libya ve Somali başta olmak üzere birçok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek olmayı sürdürmektedir" şeklinde konuştu.

KFOR BİRLİĞİ 1 MART'TA GÖREVE BAŞLAYACAK
Aktürk ayrıca NATO Kosova Gücü (KFOR) ihtiyat birliği rotasyon planlanması çerçevesinde, bir komando taburunun 28 Şubat'ta Kosova'ya intikal ettiğini belirterek "İtalya'dan görevi devralacak birliğimiz 1 Mart-1 Haziran tarihleri arasında görev yapacaktır" açıklamasında bulunu.

"ABD TARAFINDAN GÖNDERİLEN 'TASLAK TEKLİF VE KABUL MEKTUPLARI' BAKANLIĞIMIZA ULAŞMIŞTIR"
40 adet yeni F-16 Blok-70 ve 79 adet F-16'nın modernizasyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Tuğamiral Aktürk, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda; 40 adet yeni F-16 Blok-70'in tedariki, mevcut 79 adet F-16'nın ise modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatı içeren talebimize ilişkin ABD tarafından gönderilen "Taslak Teklif ve Kabul Mektupları" Bakanlığımıza ulaşmıştır. İlgili birimlerimiz gerekli inceleme ve değerlendirmelere başlamıştır" şeklinde konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

MSB: “ABD tarafından gönderilen ‘Taslak Teklif ve Kabul Mektupları’ Bakanlığımıza ulaşmıştır” | Video 08:59
MSB: “ABD tarafından gönderilen ‘Taslak Teklif ve Kabul Mektupları’ Bakanlığımıza ulaşmıştır” | Video 29.02.2024 | 12:27
Bakan Yerlikaya: FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 47 şüpheli yakalandı | Video 00:46
Bakan Yerlikaya: FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 47 şüpheli yakalandı" | Video 29.02.2024 | 12:14
AK Parti Milletvekili Osman Gökçek’ten CHP’lilere sert eleştiri: FETÖ operasyonu sonrası ağladınız | Video 03:10
AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'ten CHP'lilere sert eleştiri: "FETÖ operasyonu sonrası ağladınız" | Video 29.02.2024 | 11:37
Komandoların meskun mahal tatbikatı nefes kesti | Video 01:34
Komandoların meskun mahal tatbikatı nefes kesti | Video 29.02.2024 | 11:04
Bakımı yapılmayan İETT otobüsü yolda kaldı! Sosyal medyadan tepki yağdı: Çile 31 Mart’ta bitecek! | Video 01:03
Bakımı yapılmayan İETT otobüsü yolda kaldı! Sosyal medyadan tepki yağdı: Çile 31 Mart’ta bitecek! | Video 29.02.2024 | 10:01
Özgür Özel’den CHP il başkanlarına ’dini konularına girmeyin’ talimatı! | Video 05:04
Özgür Özel'den CHP il başkanlarına 'dini konularına girmeyin' talimatı! | Video 29.02.2024 | 09:27
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: 100 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz | Video 20:22
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "100 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz" | Video 29.02.2024 | 09:17
9 ilde KAFES-50 Operasyonu | Video 01:06
9 ilde "KAFES-50" Operasyonu | Video 29.02.2024 | 08:36
Murat Kurum: İstanbul’a hizmet etmeyip, İstanbul’u basamak olarak gördüler” | Video 13:20
Murat Kurum: "İstanbul’a hizmet etmeyip, İstanbul’u basamak olarak gördüler” | Video 29.02.2024 | 05:56
Kafayı vuracağım diyerek tehdit ettiği polise tekme attı... O anlar kamerada 01:35
"Kafayı vuracağım" diyerek tehdit ettiği polise tekme attı... O anlar kamerada 28.02.2024 | 23:00
Arnavutköy’de yaşanan silahlı saldırının detayları ortaya çıktı 04:30
Arnavutköy’de yaşanan silahlı saldırının detayları ortaya çıktı 28.02.2024 | 23:00
Gazze’ye girmeyi bekleyen yardım tırları kilometrelerce kuyruk oluşturdu 00:33
Gazze’ye girmeyi bekleyen yardım tırları kilometrelerce kuyruk oluşturdu 28.02.2024 | 23:00
Şam yakınlarına hava saldırısı düzenlendi 00:34
Şam yakınlarına hava saldırısı düzenlendi 28.02.2024 | 23:00
Dünyaca ünlü şarkıcı Gazze için kendini yakan ABD askerinin videosunu paylaştı 02:06
Dünyaca ünlü şarkıcı Gazze için kendini yakan ABD askerinin videosunu paylaştı 28.02.2024 | 21:42
DEM Partili Tülay Hatimoğlulları’ndan skandal sözde ’Kürdistan’ çıkışı: Kirli planlarını bir kez daha açık ettiler 00:30
DEM Partili Tülay Hatimoğlulları'ndan skandal sözde 'Kürdistan' çıkışı: Kirli planlarını bir kez daha açık ettiler 28.02.2024 | 21:02
Beykoz’da fabrika yangını: Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor 08:09
Beykoz'da fabrika yangını: Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor 28.02.2024 | 18:55
İBB yönetimine düşük zam protestosu: Sadaka değil zam istiyoruz! 05:57
İBB yönetimine düşük zam protestosu: Sadaka değil zam istiyoruz! 28.02.2024 | 18:52
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Ukrayna Zirvesine video mesaj: Müzakere masasını tesis etmeye hazırız 03:10
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Ukrayna Zirvesine video mesaj: Müzakere masasını tesis etmeye hazırız 28.02.2024 | 18:15
Direksiyonu kilitlendi: Beton bloğa çarptı! 00:24
Direksiyonu kilitlendi: Beton bloğa çarptı! 28.02.2024 | 17:55
Başkan Erdoğan Kütahya Seramik 100. Yıl Fabrikaları Açılış Töreni’nde konuştu | Video 09:47
Başkan Erdoğan Kütahya Seramik 100. Yıl Fabrikaları Açılış Töreni'nde konuştu | Video 28.02.2024 | 16:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA