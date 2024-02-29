MSB: “ABD tarafından gönderilen ‘Taslak Teklif ve Kabul Mektupları’ Bakanlığımıza ulaşmıştır” | Video 29.02.2024 | 12:27 Milli Savunma Bakanlığı F-16 tedariki ve modernizasyonuna ilişkin “ABD tarafından gönderilen ‘Taslak Teklif ve Kabul Mektupları’ Bakanlığımıza ulaşmıştır” açıklamasında bulundu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığınca basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil; son bir haftada 25 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar 193'ü Irak'ın, 290'ı Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 483 olmuştur" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesine, tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğine vurgu yapan Tuğamiral Zeki Aktürk, diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı'nın FETÖ ile mücadelesinin de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürdüğünü hatırlattı.

"BAHAR KALKANI HAREKâTI'NIN 4'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE AZİZ ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ"

Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi ve Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Tuğamiral Aktürk, "Hudutlarımızın güvenliğini sağlayan, yeni bir göçü önleyerek büyük bir insanlık dramının yaşanmasını engelleyen Bahar Kalkanı Harekâtı'nın 4'üncü yıl dönümünde aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; kahraman gazilerimize sağlıklı ve mutlu ömürler diliyoruz" diye konuştu.

"HUDUTLARIMIZDA; SON BİR HAFTADA YASA DIŞI YOLLARLA GEÇMEYE ÇALIŞAN 101 ŞAHIS YAKALANMIŞTIR"

Tuğamiral Aktürk konuşmasına şöyle devam etti:

"Hudutlarımızda; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 101 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 4'ü terör örgütü mensubudur. 2 bin 384 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı bin 448'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 30 bin 15 olmuştur."

Dost ve kardeş ülkelerle olan tarihi ve kültürel bağlara dikkati çeken Tuğamiral Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadele ve hudut güvenliği ile mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi korumanın yanı sıra; millî meselemiz olan Kıbrıs, 'İki devlet, tek millet' anlayışı ile bir ve beraber olduğumuz Azerbaycan, tarihî ve kültürel bağlarımız olan Balkanlar, dostluk ve kardeşlik ilişkilerimiz bulunan Libya ve Somali başta olmak üzere birçok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek olmayı sürdürmektedir" şeklinde konuştu.

KFOR BİRLİĞİ 1 MART'TA GÖREVE BAŞLAYACAK

Aktürk ayrıca NATO Kosova Gücü (KFOR) ihtiyat birliği rotasyon planlanması çerçevesinde, bir komando taburunun 28 Şubat'ta Kosova'ya intikal ettiğini belirterek "İtalya'dan görevi devralacak birliğimiz 1 Mart-1 Haziran tarihleri arasında görev yapacaktır" açıklamasında bulunu.

"ABD TARAFINDAN GÖNDERİLEN 'TASLAK TEKLİF VE KABUL MEKTUPLARI' BAKANLIĞIMIZA ULAŞMIŞTIR"

40 adet yeni F-16 Blok-70 ve 79 adet F-16'nın modernizasyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Tuğamiral Aktürk, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda; 40 adet yeni F-16 Blok-70'in tedariki, mevcut 79 adet F-16'nın ise modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatı içeren talebimize ilişkin ABD tarafından gönderilen "Taslak Teklif ve Kabul Mektupları" Bakanlığımıza ulaşmıştır. İlgili birimlerimiz gerekli inceleme ve değerlendirmelere başlamıştır" şeklinde konuştu.