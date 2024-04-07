Video Haber MSB açıkladı! 6 PKK'lı etkisiz | Video
MSB açıkladı! 6 PKK'lı etkisiz | Video

MSB açıkladı! 6 PKK'lı etkisiz | Video

07.04.2024 | 11:47

MSB'den yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

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