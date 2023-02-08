MSB: TSK deprem bölgesine 75 hava aracı ile 350’den fazla sorti destek uçuşu yaptı | Video

MSB paylaştı... Türk Silahlı Kuvvetlerimiz #deprem bölgesine A400M nakliye uçaklarının da bulunduğu 75 hava aracı ile 350’den fazla sorti destek uçuşu yaptı. CH-47 tipi helikopterlerimiz de deprem bölgesine aralıksız olarak personel ve yardım malzemesi taşıyor.