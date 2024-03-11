Video Haber MSB'de kritik zirve! Bakan Güler, Bakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın bir araya geldi | Video
MSB'de kritik zirve! Bakan Güler, Bakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın bir araya geldi | Video

MSB'de kritik zirve! Bakan Güler, Bakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın bir araya geldi | Video

11.03.2024 | 15:10

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.

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