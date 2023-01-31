Muhalif gazeteci Enver Aysever, Ekrem İmamoğlu’nu yine bombaladı! | Video 31.01.2023 | 15:39 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Anadolu turuna çıkması muhalif gazeteciler arasında eleştiri konusu olmuştu. Gazeteci Enver Aysever de “Niye geziyorsun ya? İstanbul'da otur ya!” diyerek eleştirmişti. Aysever’den İmamoğlu’na yönelik yeni açıklamalar geldi. Aysever İmamoğlu’na yüklenerek “Bu nasıl bir ego bu nasıl bir kendini beğenmişlik. Almanya’da da konuştuğum pek çok kimse ‘İmamoğlu giderek bir hayal kırıklığına dönüyor” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Anadolu turuna çıkması muhalif gazeteciler arasında eleştiri konusu olmuştu. Gazeteci Enver Aysever, geçtiğimiz hafta İmamoğlu'nun tatile ve İstanbul dışı illere gitmesine tepki göstermiş "Meral Hanım vs. garip garip işlerin içerisindesin. Niye geziyorsun ya? İstanbul'da otur ya! İstanbul'un sorunlarını çöz. Çözmeye çalış. İstanbul senin evin. Tatile bile gitmeyeceksin kardeşim" ifadelerini kullanmıştı.

"İMAMOĞLU, EGONU BİR KENARA KOY"

Enver Aysever, Youtube'dan yaptığı yorumlarını sosyal medyadan paylaşarak yine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. Aysever ilk olarak "İmamoğlu Bilecik'e gidiyor, ahkam kesiyor. Haha hihihi. Oradaki bir hanım efendiyle fotoğraf veriyor. Türkiye bu sorunları konuşacağına yine İmamoğlu'nun gezilerini konuşuyor. Her açıklama yaptığında masa, İmamoğlu gündem trajediyle işgal ediyor" dedi.

"İSTANBUL'A GELME GEZ, HERKESE AYAR VER FALAN"

Aysever sözlerine şöyle devam etti: "Ya bırak da İmamoğlu, millet ittifakı biraz projelerini anlatsın. Bırak İmamoğlu, egonu bir kenara koyda. Altı tane lider, eğer onlara saygı duyuyorsan Meral Ablan da oturuyor ortada. İzin ver de bu insanlar birazda anlatsın ya. Bu nasıl bir ego bu nasıl bir kendini beğenmişlik. İstanbul'a gelme gez, herkese ayar ver falan. Ben açıkçası Almanya'da da konuştuğum pek çok kimse 'İmamoğlu giderek bir hayal kırıklığına dönüyor, bu doğru değil' diyorlar…" Ayrıca sosyal medyada mecralarında da Aysever'in bu açıklamaları çokça paylaşıldı.