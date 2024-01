Murat Kurum: “İstanbul’un 39 ilçesinde tek bir riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız” | Video 18.01.2024 | 15:05 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, Okmeydanı’nda bulunan Fetihtepe Mahallesinde Kentsel Dönüşüm çerçevesinde yapımı devam eden şantiyeyi ziyaret etti. Ziyarette Kurum, “ İstanbul’da en büyük ihtiyaç ve vatandaşın gündemindeki en büyük sorun İstanbul’un deprem güvenliğidir, deprem dönüşümüdür. Biz göreve gelirsek İstanbul’un 39 ilçesinde en riskli, en güvenli bölgelerde vatandaşlarımızı güven ve huzurla yaşayabileceği dönüşüm sürecini hızlandıracağız” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile birlikte Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Şantiyesini ziyaret ederek şantiyede çalışanlarla sohbet etti.Şantiye ziyaretinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Murat Kurum, " Aday olduğumuz günden bu yana sadece İstanbul diyerek ilçelerimizi ziyaret ediyoruz. Gittiğimiz her ilçede de vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin ne sorunu var diye onları dinliyoruz. Not alıyoruz. Ve hep birlikte bir mücadele ortaya koyuyoruz. Bugün de Beyoğlu'muzdayız. Beyoğlu'nda hızlı, yerinde, gönüllü anlayışıyla yapmış olduğumuz kentsel dönüşüm projesinin dibindeyiz. Beyoğlu'muz bu manada İstanbul'da dönüşüm projelerinin yoğun bir şekilde yapıldığı ilçelerimizden bir tanesi. Şu anda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle yapmış olduğu Beyoğlu Kentsel Dönüşüm şantiyesindeyiz. Bizi bu şantiyelerde çok göreceksiniz. Biz hep şantiyelerde milletimizin sorunlarını aynı burada olduğu gibi özerken göreceksiniz. Ben her şeyden önce Bakanlığımıza, Emlak Konut Genel Müdürlüğümüze, buradaki mimarlarımıza, mühendislerimize, emekçi kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bize inandıkları ve güvendikleri için İstanbullulara çok teşekkür ediyorum" dedi.Okmeydanı'ndaki bu projeyi bundan 1,5 yıl önce başlattıklarını kaydeden Murat Kurum, " Burası Beyoğlu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm projesi, deprem dönüşümü projesi. Burada 939 bağımsız bölümden oluşan bir projeyi bundan yaklaşık 1 buçuk yıl önce başlatmıştık. Vatandaşımız, devletimiz el ele verdik. Beyoğlulu kardeşlerimiz el ele verdi ve bir irade ortaya koydu. Bu irade sağlıklı, güvenli konutların inşasıydı. Milletimizin huzuruydu. Milletimizin güvenliğiydi. Başlamış olduğumuz işte sadece burada oturan kardeşlerimiz oturacak. 939 bağımsız bölüm vardı. Yine 939 tane Beyoğlulu Okmeydanı'nda yaşayan kardeşimiz burada oturacak. İnşallah bu bağımsız birimleri de, konutlarımızı da 10'uncu ay itibariyle bitirip İstanbul'umuza kazandırmış olacağız. İnşallah bu benzer ve güzel örnekleri yerinde, vatandaşlarımızın rızasıyla yapacağımız dönüşüm örneklerini İstanbul'umuzun tüm ilçelerinde istinasız söylüyorum tüm mahallelerinde göreceğiz. Ben şimdiden ailelerimiz, gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutun bulunduğunu ifade eden Kurum, " İstanbul'umuzda 1 buçuk milyon riskli konutumuz var. Bunların 600 bininin de acilen dönüşmesi gerekiyor. Bugüne kadar devletimiz, belediyelerimizle, bakanlıklarımızla el birliğiyle özel sektörümüzün de içinde olduğu çalışmalarla 2012'den bu yana tüm Türkiye'de 2 milyon 200 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Sadece İstanbul'da 800 bin konutun güvenli hale getirilmesi için çalışmalar yaptık. Şu an saha da 171 bin konutumuz aynı Okmeydanı'nda olduğu gibi yerinde, vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde ki Beyoğlu'nda bu dönüşümü yaparken biz davulla, zurnayla başladık. Milletimizin sevincine ortak olduk. İnşallah bu projelerimize hızla devam edeceğiz. Hem riskli yapı sayısı hem de dönüşüm projeleri tek bir şeye işaret ediyor. İstanbul'un en büyük ihtiyacı ve vatandaşın gündemindeki en büyük sorun İstanbul'un deprem güvenliğidir. Deprem dönüşümüdür. Biz göreve gelirsek, inşallah 31 Mart akşamı da bu anlayışla geldiğimiz gün ve saat itibariyle İstanbul'un 39 ilçesinde en riskli bölgelerde vatandaşlarımızı güvenle, huzurla yaşayabileceği, gençlerimizin, çocuklarımızın sosyal alanlarında yine vakit geçirebileceği dönüşüm sürecini hızlandıracağız. Herkes kendisini bir kere evinde güvende hissedecek. Oturduğu yerde mutlu olacak. Bu anlayış bitene kadar da biz durmayacağız. Bu ekibimizle, çalışma arkadaşlarımızla birlikte İstanbul'un 39 ilçesinde tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız" ifadelerini kullandı.İstanbul için çalışmalarını 3 temel madde üzerinde topladıklarını kaydeden Kurum, " Biz afetlere hazır, dirençli bir İstanbul'umuz için çalışmalarımızı 3 temel madde üzerinde toparlamış olduk. Birincisi, İstanbul'u öncelikle afet öncesi ve afet anına hazırlayacağız. Hem afet öncesi için hem de afet anında yapacaklarımız için 39 ilçemizde 964 mahallemizde ama toplanma alanlarıyla ama helikopter pistleriyle ama itfaiyenin güçlendirilmesiyle ama arama kurtarma ekiplerimizin arttırılmasıyla milletimizi bir kere olası afetlere hazır hale getireceğiz. İkincisi ise, kapsamlı bir planlama yapacağız. İstanbul'un 39 ilçesinde vatandaşlarımızla görüşerek onların rızası ve talepleri çerçevesinde ilçelerimiziz kentsel dönüşüm projeleriyle her ilçemizde vatandaşlarımızın güvenli, huzurlu yuvalarda yaşaması için projeyi tüm ilçelerimize yaymış olacağız. Üçüncüsü, hepinizin malumu iklim kriziyle karşı karşıyayız. Arık ülkemizde, dünyada da gördüğümüz ki Akdeniz havzasında olan bir ülkeyiz. İklim değişikliğinin etkilerini biz de her geçen gün daha fazla hisseder hale geldik. Dolayısıyla iklim krizi kaynaklı afetlerle de mücadele edeceğiz. Sellerle, taşkınlarla, yangınlarla mücadele etmek adına bir eylem planı çerçevesinde İstanbul'un tüm mahalleleriyle birlikte bu afetlere karşı hazır hale gelmiş olacağız. Tüm planlarımız ve projelerimiz bu manada hazır durumda. Bu çalışmalarımızı da çok yakında İstanbullu hemşerilerimizle paylaşacağız. Biz göreve gelip de bu 3 başlıkta adımlar atmaya başladığımızda İstanbullular şundan emin olacaklar. 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizi tüm afetlere ve depreme, sele, yangına hazır hale getiriyor. Güvenli hale getiriyor. Bunun için tüm enerjisini ve tüm mesaisini harcıyor' diye düşünecekler. Bu huzurla evlerinde olacaklar. Biz istiyoruz ki herkes kendisiniz, huzurlu, mutlu ve güven içerisinde hissetsin. Bu manada da İstanbul'un her yeri yaşam kalitesi yüksek alanlarla dolsun istiyoruz. Çünkü gerçekten bu şehrin insanları en güzelini en iyisini hak ediyor. Bir taraftan depremle mücadele ederken, deprem dönüşümü yaparken bir taraftan da İstanbul'un tüm medeniyetlere ortaklık etmiş şehrimizin tarihini, kültürünü koruyacağız. Meydanlarını ihya edeceğiz. Kentsel dönüşüm yaparken tarihi alanların ihyasını da yapacağız. Tarihi Yarımada'da öyle güzel şeyler yapacağız ki emin olun tüm İstanbullular, tüm Türkiye ecdadımızın bize bıraktığı emanetlerin gün yüzüne çıktığını, Fatih'in tüm sokaklarında Sultan Fatih'in emanetlerinin ayağa kalktığını, tüm İstanbul'un huzurla, güvenle şahit olacaklar" açıklamasında bulundu.İstanbul'un her yerinde dönüşüm seferberliğini başlatmış olacaklarını belirten Kurum, "Biz İstanbullu kardeşlerimizle birlikte el ele vereceğiz. Bundan önceki afetlerde nasıl el ele verdiysek, Kastamonu'da, Rize'de, Bartın'da, Giresun'da yaşanan sellerde, Antalya ve Muğla yangınlarında, Elazığ, Malatya, İzmir depremlerinde yine 6 Şubat sabahı yaşadığımız 11 ilimizdeki asrın felaketinde el ele verdiysek, o üzüntüleri hep birlikte paylaştıysak, hep birlikte deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yardımına koştuysak, İstanbul'umuzda da 31 Mart akşamı sürdürülebildik anlayışı ile İstanbul'un her yerinde dönüşüm seferberliğini başlatmış olacağız. Milletimiz ile el ele vereceğiz. Milletimizle birlikte, ekiplerimiz ve mesai arkadaşlarımız ile bizi şantiyelerde göreceksiniz. Milletimizin sorunlarının çözüldüğü alanlarda göreceksiniz. Bu motivasyon ile bu huzurla görevimi İstanbullular adına yapmış olacağım" dedi.Konuşmaların ardından Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile birlikte şantiye alanını gezerek şantiye çalışanlarından çalışmalar hakkında bilgi aldı.