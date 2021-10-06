Murat Ongun'un TÜGVA yalanı ifşa oldu! | Video

CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve bazı partililer ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıtalarının, TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgal etmişti. İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı manipülasyon çalışmasında, TÜGVA'nın işletmeyi 3. kişilere kiraladığını iddia etmiş ve fotoğraflar paylaşmıştı. TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila yaptığı bir paylaşımda Ongun'un yalanını ifşa etti ve "CHP’li Murat Ongun’un TÜGVA Adalar İlçe Merkezi’ni 3. firmalara kiraladı diye servis ettiği görüntüler 2016 yılına aittir. TÜGVA bu alanı 2018’de kiralamıştır" dedi.