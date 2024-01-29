Video Haber Pendik'te İBB'ye ait kar küreme aracı ticari taksiye çarptı: 3 yaralı | Video
Pendik'te İBB'ye ait kar küreme aracı ticari taksiye çarptı: 3 yaralı | Video

Pendik'te İBB'ye ait kar küreme aracı ticari taksiye çarptı: 3 yaralı | Video

29.01.2024 | 15:07

Pendik'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar küreme aracı kırmızı ışıkta geçen ticari taksiye çarptı. Kazada ticari taksi kullanılamaz hale gelirken, takside bulunan 3 kişi yaralandı.

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Olay, Pendik İlçesi, Kaynarca Mahallesi Sahil Bulvarı üzerinde saat 13.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar küreme aracı yan yoldan karşı şeride geçmek için yeşil ışıkta hareket etti. Yolda seyir halinde olan ticari taksi sürücüsü Fahri S. ise kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayarak geçmek isteyince kar küreme aracı taksiye çarptı. Kazada taksinin içinde bulunan üç yolcu yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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