Pendik'te İBB'ye ait kar küreme aracı ticari taksiye çarptı: 3 yaralı | Video
Pendik'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar küreme aracı kırmızı ışıkta geçen ticari taksiye çarptı. Kazada ticari taksi kullanılamaz hale gelirken, takside bulunan 3 kişi yaralandı.
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