Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş hastanede ilk kez görüntülendi! Küçük kız hayata el salladı! | Video

Gaziantep’te 4 yaşındaki Asiye Ateş sitede pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğramış, ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Korkunç olayla ilgili sitede pitbull besleyen 3 kişi tutuklandı. Kan donduran ifadelerde bulunan tutuklular köpeğin kendilerine ait olmadığını belirtti. Öte yandan hayati tehlikesi bulunan Asiye Ateş’ten iyi haber geldi. Küçük kız Asiye’nin hastanede çekilen ilk görüntülerinde el salladığı görüldü. İşte hastaneden gelen ilk görüntüler…