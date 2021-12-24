Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş hastanede ilk kez görüntülendi! Küçük kız hayata el salladı! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:06
02:05
02:16
08:50
02:44
Haşmet Babaoğlu | Bahçeyi bırak, memleket toprağına bak! 24.12.2021 | 15:00
14:34
03:36
Hilal Kaplan | Erdoğan, yabancıları da şaşkına uğrattı 24.12.2021 | 14:31
07:55
Yavuz Donat | Acı ama... Türkiye gerçekleri 24.12.2021 | 14:28
04:28
Mahmut Övür | Galata bankerlerinden günümüze 24.12.2021 | 14:24
01:06
01:31
Mehmet Barlas | Yavaşca'sız bir dünya 24.12.2021 | 14:09
00:32
Başkan Erdoğan anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti | Video 24.12.2021 | 13:56
01:15
01:15
İstanbul'da AK Parti binasının önüne bırakılan koliden bomba düzeneği çıktı 24.12.2021 | 12:17
02:45
SON DAKİKA: PKK'nın sözde hocalarına iddianame! 24.12.2021 | 12:12
18:08
01:34
Komandolar dualarla El-Bab'a uğurlandı 24.12.2021 | 11:00
03:38
SON DAKİKA: Yerli ve milli aşı TURKOVAC Halk Sağlığı depolarına ulaştı 24.12.2021 | 10:58
03:07
Engin Ardıç | Katil Enver’dir 24.12.2021 | 10:47
Gaziantep’te 4 yaşındaki Asiye Ateş sitede pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğramış, ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Korkunç olayla ilgili sitede pitbull besleyen 3 kişi tutuklandı. Kan donduran ifadelerde bulunan tutuklular köpeğin kendilerine ait olmadığını belirtti. Öte yandan hayati tehlikesi bulunan Asiye Ateş’ten iyi haber geldi. Küçük kız Asiye’nin hastanede çekilen ilk görüntülerinde el salladığı görüldü. İşte hastaneden gelen ilk görüntüler…