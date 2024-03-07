PKK’nın gençlik yapılanmasına darbe: Cezaevindeki PKK’lılara finans sağladılar

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; Ankara, Antalya, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mardin, Şanlıurfa ve Van’da Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenelenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alından şüphelilerin, cezaevinde bulunan örgüt mensuplarına finans sağladıkları ve örgüt adına gerçekleştirilen eylemleri organize ederek katılım sağladıkları tespit edililirken terör örgütünün üniversite yapılanması DÖM (Demokratik Öğrenci Meclisi) ile gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyette bulundukları ortaya çıktı.