PKK'nın sözde yöneticisinden Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'a destek çağrısı! | Video
PKK'lı Helin Ümit'ten, teröristbaşı Öcalan'ın serbest bırakılması için çağrı yapan ve terör propagandasından tutuklu Merdan Yanardağ'a destek!
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