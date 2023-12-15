Psikolojik sorunları olan şahıs tartıştığı eşini silahla rehin aldı!
Psikolojik sorunları olan şahıs tartıştığı eşini silahla rehin aldı!
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