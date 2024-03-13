Rusya’daki 1 kent ve 2 petrol rafinerisine dron saldırısı: 8 yaralı

Rusya’nın Rostov ve Ryazan kentlerindeki 2 petrol rafinerisi ve Ukrayna sınırındaki Belgorod'a dron saldırısı düzenlendi. Saldırılar sonrası rafinerilerde yangın çıkarken, 8 kişi de yaralandı.