Video Haber "Sibergöz-21” Operasyonu'nda gözaltına alınan 66 kişiden 28'i adliyeye sevk edildi | Video

"Sibergöz-21” Operasyonu'nda gözaltına alınan 66 kişiden 28'i adliyeye sevk edildi | Video

01.02.2024 | 11:41

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da açıkladığı Samsun merkezli İstanbul, İzmir, Balıkesir, Sinop, Amasya, Kayseri ve Bursa illerinde düzenlenen "Sibergöz-21” adı verilen yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 66 kişiden 28'i Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a (7258 Sayılı) muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç gelirlerinin aklanması ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik Samsun merkezli İstanbul, İzmir, Balıkesir, Sinop Amasya, Kayseri ve Bursa illerinde düzenlenen "Sibergöz-21" adı verilen yasadışı bahis operasyonunda 66 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, "Grandpashabet, Betcontrust, Bethigo, Bahsegel, Jojobet, Joybet, Tipobet, Casibom, Bets10, Perabet, Superbetin, Betsat, İmajbet, Hepsibirbahis, Parobet, Milanobet, Betgaranti, Barsbahis ve Marsbahis" adlı 19 farklı yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para transferlerinin gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Operasyonda, 15 paravan şirket tespit edilerek süreç içerisinde MASAK ile koordineli olarak, şahısların hesap hareketleri ve para trafiği incelendiğinde şüpheli şahıs ve şirketlerin banka ve kripto varlık hesaplarında yasa dışı bahisten kaynaklı işlem hareketlerinin yaklaşık 1 milyar 224 milyon 768 bin TL olduğu tespit edildi.

Salı sabahı düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 66 kişiden 28'inin Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlandı. Aralarında kadınların da bulunduğu 28 şüpheli bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltında bulunan 38 şüphelinin ise polisteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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