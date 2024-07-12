Şırnak’ta 36 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirildi | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen “Bozdoğan-49” operasyonunda 36 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirildiğini duyurdu.
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