Son dakika: 1 Mayıs'ta Taksim'de yaşananlar (1 Mayıs 2020 Cuma) canlı yayında | Video
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Son dakika haberi... Sendikalar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde (1 Mayıs 2020 Cuma) İstanbul Taksim Meydanı'nda Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koydu. İşte izin verilen sendikaların, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyma anı görüntüleri...