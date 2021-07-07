SON DAKİKA: ABD'ye rapor tepkisi! "Türkiye sicili en temiz ülkedir"

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) sonrası gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Çelik, ABD'nin İnsan Ticareti raporunda Türkiye'ye yönelik asılsız iddiaları hakkında "ABD'nin İnsan Ticareti raporunda Türkiye'nin suçlanması asla kabul edeceğimiz bir durum değildir. Açık ve net bir şekilde iddia ediyorum ki Türkiye Cumhuriyeti sicili en temiz ülkedir" dedi.