SON DAKİKA: ABD'ye rapor tepkisi! "Türkiye sicili en temiz ülkedir"
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:27
43:22
10:29
SON DAKİKA: ABD'ye rapor tepkisi! "Türkiye sicili en temiz ülkedir" 07.07.2021 | 16:09
03:01
Muş'ta evlat nöbetindeki anneden HDP'ye tepki 07.07.2021 | 14:35
04:00
Dilek Güngör | Şeytani dolandırıcılık! 07.07.2021 | 15:55
03:52
Hilal Kaplan | Özel uçak, makam aracı ve ‘yazlık saray’ 07.07.2021 | 15:11
04:28
Kerem Alkin | Küresel gıdada zorlu sınav 07.07.2021 | 14:56
04:14
Şebnem Bursalı | Mesele Türkiye değil ki... 07.07.2021 | 14:17
00:37
Osmaniye'de DEAŞ operasyonu 3 gözaltı 07.07.2021 | 10:44
02:37
Engin Ardıç | Ağlara giden top gol değeri kazanmadı 07.07.2021 | 12:42
06:00
Yavuz Donat | Gül kokulu şehir 07.07.2021 | 12:40
01:22
01:44
02:03
'15/07 Şafak Vakti' filminin ana fragmanı yayınlandı | Video 07.07.2021 | 01:38
00:17
02:58
00:39
00:57
Ömer Faruk Gergerlioğlu için 'tahliye' kararı | Video 06.07.2021 | 19:04
01:03
Başkan Erdoğan'dan Papa'ya geçmiş olsun mesajı | Video 06.07.2021 | 18:29
04:18
İBB ve Büyükçekmece Belediyesi’nden zorbalık | Video 06.07.2021 | 18:23
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) sonrası gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Çelik, ABD'nin İnsan Ticareti raporunda Türkiye'ye yönelik asılsız iddiaları hakkında "ABD'nin İnsan Ticareti raporunda Türkiye'nin suçlanması asla kabul edeceğimiz bir durum değildir. Açık ve net bir şekilde iddia ediyorum ki Türkiye Cumhuriyeti sicili en temiz ülkedir" dedi.