Son Dakika: AK Parti MKYK üyeleri belli oldu! 2021 AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üye isimleri listesi | Video

AK Parti kongresinden gelen son dakika haberine göre MKYK listesi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yürütme Kurulu ve Genel Başkan Yardımcıları'nı seçeceği Merkez Karar Yönetim Kurulu, AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde açıklandı. AK Parti MKYK listesi, kongrenin ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. MKYK listesinde öne çıkan isimler arasında Metin Külünk, Mücahit Birinci, Mustafa Şen ve Şamil Tayyar yer alıyor. İşte, AK Parti MKYK üyeleri isim listesi...