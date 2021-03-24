Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'kabine revizyonu' açıklaması | Video
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Son dakika haberleri: AK Parti MKYK toplantısı sonra erdi. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kabine revizyonu iddialarıyla ilgili konuşan Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanlığımızın takdirinde bir konu. Bu tip durumlardaki bütün tahminler boşa çıkar. Listelerin her zaman yanlış ve uydurma olduğunu hepiniz bilirsiniz." dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...