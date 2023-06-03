Son Dakika: AK Parti'nin A takımı belli oldu | Video
Son dakika haberi: AK Parti Meclis Grubu belirlendi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler olurken, Grup Başkan vekilliklerine Özlem Zengin, M. Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta, Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu seçildi.
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