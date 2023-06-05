SON DAKİKA: AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu | Video

Son dakika haberi: AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı adaylığı için İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u gösterdi. Çarşamba günü TBMM'de Meclis Başkanlığı için seçim yapılacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Önümüzdeki 28. yasama dönemi sürecinde Numan Kurtulmuş'un güzel hizetmetler yapması konusunda inancımız tamdır. Cumhur İttifakı ortağı MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile beraber bu aday önerisini yapmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.