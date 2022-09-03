Son Dakika: Bakan Soylu Diyarbakır'dan seslendi! "PKK'nın patenti ABD'dedir" | Video

Son dakika bilgisine göre Evlat Nöbeti'nin 4. yılında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır'da konuşuyor. Soylu "PKK ve YPG'nin patenti ABD'dedir. Onlar olmazsa böyle bir terör örgütü olmaz. HDP de ABD uşağıdır." dedi.